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Более 800 человек задержаны в странах-участницах ШОС в результате операции "Паутина"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Порядка 800 человек задержаны на территории стран-участниц ШОС в ходе международной антинаркотической операции "Паутина", прошедшей с 14 по 18 сентября.

"В результате проведенных мероприятий на территориях государств - членов ШОС выявлено 3 тыс. 845 наркопреступлений, задержано 811 лиц, пресечена деятельность четырех подпольных нарколабораторий", - сообщает пресс-центр МВД России.

В ведомстве отметили, что из незаконного оборота изъято порядка 5,3 тонны наркотических средств и психотропных веществ, в том числе около 153 кг героина и 604 кг гашиша, 2,1 тонны каннабиса, а также порядка 1,2 тонны наркотиков синтетического происхождения.

Кроме того, изъято свыше 53 тонн прекурсоров.

Пресечены 10 фактов легализации доходов от незаконного оборота запрещенных веществ, заблокировано более 2 тыс. интернет-ресурсов, через которые распространялась запрещенная информация о наркотических средствах.

В ходе операции также изъято 26 единиц огнестрельного оружия и около 3 тыс. боеприпасов. Задержаны 120 лиц, находившихся в розыске за совершение преступлений.

Всего в проведении операции были задействованы около 25 тыс. сотрудников органов внутренних дел, антинаркотических, пограничных и таможенных служб государств-членов ШОС.

Как сообщили в МВД, для координации совместных действий в Киргизии под руководством Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков республиканского МВД был развернут Международный координационный штаб. В период его работы представители компетентных органов государств-членов ШОС осуществляли оперативный обмен информацией, координировали совместные действия, делились национальным опытом и практическими подходами к противодействию современным формам наркопреступности.

"Особое внимание было уделено организации деятельности по выявлению и пресечению каналов незаконного перемещения наркотиков через государственную границу с возможностями применения современных технических средств, включая беспилотные летательные аппараты и подводные дроны", - отмечается в сообщении.

В заключительном заседании координационного штаба приняли участие делегации государств-членов ШОС и уполномоченные представители Секретариата ШОС, Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ЦАРИКЦ), Секретариата ОДКБ, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Управления ООН по наркотикам и преступности.

ШОС МВД РФ
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