Военные РФ поразили на аэродроме в Николаевской области стартовый командный пункт

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Стартовый командный пункт и три РЛС ВСУ поражены "Геранями" в Харьковской и Николаевской областях Украины, сообщает министерство обороны РФ в субботу.

Две радиолокационные станции (РЛС) 35Д6 поражены с применением БПЛА "Герань-4 Сикер" в районе населенного пункта Кашпуровка Харьковской области, РЛС П-18 ВСУ уничтожены в районе Коробочкино Харьковской области, говорится в сообщении.

На аэродроме Вознесенск Николаевской области БПЛА "Герань-4 Сикер" поражен стартовый командный пункт противника, проинформировали в ведомстве.

Минобороны России распространило видеокадры этих ударов.