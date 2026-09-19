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Военные РФ поразили на аэродроме в Николаевской области стартовый командный пункт

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Стартовый командный пункт и три РЛС ВСУ поражены "Геранями" в Харьковской и Николаевской областях Украины, сообщает министерство обороны РФ в субботу.

Две радиолокационные станции (РЛС) 35Д6 поражены с применением БПЛА "Герань-4 Сикер" в районе населенного пункта Кашпуровка Харьковской области, РЛС П-18 ВСУ уничтожены в районе Коробочкино Харьковской области, говорится в сообщении.

На аэродроме Вознесенск Николаевской области БПЛА "Герань-4 Сикер" поражен стартовый командный пункт противника, проинформировали в ведомстве.

Минобороны России распространило видеокадры этих ударов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Николаевская область Харьковская область
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