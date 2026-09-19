В МИД РФ сообщили о 23,3 тыс. россиян, проголосовавших на выборах депутатов ГД за рубежом

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Более 23 тыс. россиян проголосовали за рубежом на выборах депутатов Государственной Думы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По совокупности на этот момент, общее число проголосовавших за рубежом - это и досрочное голосование, это и голосования, которые проходят на тех избирательных участках в посольствах и генеральных консульствах, которые голосовали до сегодняшнего момента, - так вот общее число проголосовавших за рубежом - 23 тыс. 378 человек", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24" в субботу.

Представитель МИД напомнила, что всего в 152 странах при российских посольствах и генеральных консульствах создано 326 избирательных участков.