Минобороны РФ сообщило о поражении 288 украинских БПЛА за день

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что с 8 утра до 8 вечера субботы дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Владимирской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.