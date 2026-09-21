На выборах в Думу недействительными признали 36 850 бюллетеней на 20 участках

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Недействительными на выборах в Госдуму IX созыва признаны 36 тыс. 850 избирательных бюллетеней на 20 участках, что является минимальным количеством.

"Что касается недействительных бюллетеней. По информации, полученной от избирательных комиссий субъектов РФ, на текущий момент в 12 субъектах РФ - это в Республике Бурятия, Крым, Марий Эл, Саха (Якутия), Чувашия, в Краснодарском крае, Архангельской, Калужской, Кировской, Орловской и Самарской областях, а также в Москве - на 20 избирательных участках недействительными признаны 36 850 избирательных бюллетеней. Подчеркну: всего на 20 избирательных участках из более чем 90 с лишним тысяч - это тоже минимальное количество", - сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова, подводя предварительные итоги выборов.

Среди причин, по которым бюллетени были признаны недействительными, - нарушение порядка голосования вне помещения для голосования. Памфилова отметила, что "независимо от формы голосования, обязательно должны присутствовать наблюдатели при этом, при любой форме голосования, это должно выполняться неукоснительно". Такие нарушения произошли в Республике Бурятия, Саха (Якутия), в Кировской области. Второй причиной стала выдача избирательных бюллетеней по одномандатному избирательному округу избирателям, которые на самом деле зарегистрированы по месту жительства на территории другого избирательного округа. Это произошло в Самарской области.

Также среди причин - нарушение пломбирования или повреждение печати переносного ящика для голосования, что произошло на участках в Архангельской и Орловской областей.

"Вброс избирательных бюллетеней из стационарного ящика для голосования - в Республике Крым и Марий Эл. То есть на всю страну, на всех 90 с лишним тысяч избирательных участков у нас произошло всего два таких неприглядных факта, которые моментально стали достоянием общественности, потому что в нашей системе, которая максимально открыта и прозрачна, всё тайное моментально становится явным. Все, кто это осуществил, получат достойное наказание. Они отстранены от работы. Итоги голосования, там, скажем, бюллетени признаны недействительными", - сообщила Памфилова.

Кроме того, среди причин, по которым бюллетени признаны недействительными, - превышение числа избирательных бюллетеней, извлечённых из сейф-пакета, над числом избирательных бюллетеней, указанных в акте. Это зарегистрировано в Чувашии и в Москве. Еще одна причина - обнаружение технической ошибки в избирательном бюллетене в Кировской области. На некоторых участках было выявлено некорректное вычёркивание кандидата из региональной группы политической партии в избирательном бюллетене, это произошло в Калужской области. Последней причиной, по которой, как уточнила Памфилова, пришлось признать бюллетени недействительными, стало нарушение порядка выдачи избирательных бюллетеней, что произошло в Орловской области и в Москве.