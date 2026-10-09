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Белгородский губернатор сообщил о 592 ремонтах 357 вышек связи с начала года

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области с начала 2026 года провели 592 ремонта базовых станций сотовой связи, которые получали повреждения из-за атак, всего с января было отремонтирован 357 станций, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

"Всего с января 2026 года отремонтировали 357 объектов, причем часть из них - в Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах - были повреждены врагом и восстановлены более 20 раз", - уточнил он.

До конца года в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" в 20 населенных пунктах области появятся новые вышки. "Это значит, что жители сел и хуторов с населением от 100 до 1000 человек получат полноценный высокоскоростной интернет", - подчеркнул Шуваев.

Он также проинформировал, что федеральный центр расширил перечень населенных пунктов региона, где будут установлены точки доступа к интернету и мобильной связи за счет отчислений телеком-операторов.

Работы будут проведены там, где это позволит оперативная обстановка.

Александр Шуваев Белгородская область
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