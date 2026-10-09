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В Белгородской области в результате последних атак БПЛА пострадали четверо

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Валуйском округе Белгородской области в результате удара БПЛА по автомобилю ранены трое, в Волоконовке после атаки мужчина получил акубаротравму, сообщил региональный оперштаб.

В Волоконовке дрон также ударил по машине, мужчину с акубаротравмой доставили в Валуйскую ЦРБ, его машина получила повреждения. При взрыве второго беспилотника в поселке были разбиты стекла и кузова пяти автомобилей.

В результате других атак БПЛА в ряде населенных пунктов повредения получили дома и машины.

Белгородская область
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