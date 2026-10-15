Велосипедистка и водитель легковушки ранены в ЛНР в результате ударов ВСУ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали ряд городов и муниципалитетов Луганской Народной Республики, ранены двое мирных жителей, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"В Троицком муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по придомовой территории, ранена проезжавшая мимо на велосипеде женщина", - написал Пасечник в своем канале в "Максе".

Он добавил, что на участке дороги Шульгинка - Новоайдар ВСУ атаковали легковой автомобиль, пострадал водитель.

"В Рубежном, а также в Станично-Луганском, Белокуракинском и Троицком муниципальных округах повреждены жилые дома, транспортные средства и коммунальная инфраструктура. Все необходимые службы задействованы в ликвидации последствий", - сообщил глава ЛНР.

Кроме того, по словам Пасечника, системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией ЛНР уничтожено порядка 70 воздушных целей.