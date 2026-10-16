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В ЛНР сообщили о гибели двух человек в результате атак

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Новоайдарском округе Луганской народной республики БПЛА атаковал "Газель" у села Смоляниново, погибли двое мужчин, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В городе Красный Луч под удар попал многоквартирный жилой дом. "Повреждены кровля и подъезд. В результате обрушения на 4 этаже оказалась заблокирована женщина. Благодаря слаженным действиям спасателей МЧС России ее оперативно достали из-под завалов. Женщина не пострадала, помощь медиков не понадобилась. Жителей дома эвакуировали. Все необходимые службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий", - сообщил Пасечник.

В результате атак в Лисичанске и Троицком муниципальном округе повреждены транспортные средства, гражданская и коммунальная инфраструктура.

Лисичанск Луганск Леонид Пасечник ЛНР Красный Луч
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