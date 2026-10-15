Генпрокуратура отказалась от иска об обращении в доход РФ имущества президента FIDE Турлова

Тимур Турлов Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев отказался от иска о конфискации имущества президента Международной шахматной федерации (FIDE) Тимура Турлова и связанных с ним структур.

"14 октября через экспедицию было получено заявление об отказе (от исковых требований), подписанное заместителем генерального прокурора Ткачевым", - сказала судья в Тверском суде Москвы, где решается вопрос о назначении даты начала заседания по иску.

В начале октября Генеральная прокуратура России подала судебный иск о конфискации имущества Турлова и связанных с ним структур. Иск заявлен на обращение в доход государства денежных средств и иных активов, а также движимого и недвижимого имущества, на общую сумму в сотни миллионов долларов, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Помимо Турлова ответчиками по иску заявлены связанные с ним компании Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd и W-Empirical Holding Corp., а также деловой партнер Турлова предприниматель Аркадий Щукин.

Ожидалось, что беседа по иску пройдет в суде 15 октября.

Турлов в 2022 году отказался от российского гражданства в пользу казахстанского. Он основатель, мажоритарный акционер и глава финансовой группы Freedom Holding Corp., которая зарегистрирована в США, и имеет листинг на бирже Nasdaq. В РФ группа Турлова была активным игроком на рынке ценных бумаг, но в июне 2022 года объявила о выходе с российского рынка, а также о предстоящей продаже активов локальному менеджменту. В начале 2023 года сделка была закрыта, а бывшие активы Freedom в России были переименованы. В конце сентября Турлов был избран главой FIDE.

Freedom Holding Corp. зарегистрирована в США и имеет подразделения более чем в 20 странах, среди которых Казахстан, Кипр, Польша, Испания, Узбекистан, Азербайджан. Корпорация работает в финансовой сфере, включая розничное брокерское обслуживание, инвестиционное консультирование, торговлю ценными бумагами, маркет-мейкинг, корпоративный инвестиционный банкинг, андеррайтинг, страхование.