Поиск

Тверской суд Москвы прекратил производство по иску Генпрокуратуры к президенту FIDE

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы прекратил производство по иску о конфискации имущества президента Международной шахматной федерации (FIDE) Тимура Турлова и связанных с ним структур.

"Производство по иску заместителя генерального прокурора прекратить ", - сказала судья.

Решением суда также отменены ранее наложенные на активы Турлова обеспечительные меры. "Отменить меры предварительной защиты", - говорится в решении суда.

Как стало известно в суде, изначально Генпрокуратура подала иск не только о конфискации имущества, но и о признании ответчиков экстремистским объединением и запрете их деятельности в РФ.

В ходе беседы по иску в четверг судья объявила, что замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев подал в суд заявление об отказе от исковых требований.

Присутствующий в суде представитель надзорного ведомства поддержал заявление замгенпрокурора, но не стал уточнять, с чем связано такое решение.

В начале октября Генпрокуратура России подала судебный иск о конфискации имущества Турлова и связанных с ним структур. Иск заявлен на обращение в доход государства денежных средств и иных активов, а также движимого и недвижимого имущества, на общую сумму в сотни миллионов долларов, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Кроме Турлова ответчиками по иску заявлены связанные с ним компании Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd и W-Empirical Holding Corp., а также деловой партнер Турлова предприниматель Аркадий Щукин.

Тимур Турлов в 2022 году отказался от российского гражданства в пользу казахстанского.

Он основатель, мажоритарный акционер и глава финансовой группы Freedom Holding Corp., которая зарегистрирована в США и имеет листинг на бирже Nasdaq. В РФ группа Турлова была активным игроком на рынке ценных бумаг, но в июне 2022 года объявила о выходе с российского рынка, а также о предстоящей продаже активов локальному менеджменту. В начале 2023 года сделка была закрыта, а бывшие активы Freedom в России были переименованы. В октябре Турлов был избран главой FIDE.

Freedom Holding Corp. зарегистрирована в США и имеет подразделения в более чем 20 странах, среди которых Казахстан, Кипр, Польша, Испания, Узбекистан, Азербайджан. Корпорация работает в финансовой сфере, включая розничное брокерское обслуживание, инвестиционное консультирование, торговлю ценными бумагами, маркет-мейкинг, корпоративный инвестиционный банкинг, андеррайтинг, страхование.

FIDE Тимур Турлов Тверской суд Москвы Генпрокуратура РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Арестован бывший начальник управления лесного хозяйства Минобороны

Журналист Невзоров внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

 Журналист Невзоров внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Парламент Дагестана избрал главой региона Федора Щукина

 Парламент Дагестана избрал главой региона Федора Щукина

В РФ из ОАЭ экстрадирован экс-глава нефтекомпании, обвиняемый в неуплате налогов

Генпрокуратура отказалась от иска об обращении в доход РФ имущества президента FIDE Турлова

 Генпрокуратура отказалась от иска об обращении в доход РФ имущества президента FIDE Турлова

Правительство РФ расширило перечень стратегически значимых лекарств

 Правительство РФ расширило перечень стратегически значимых лекарств

Правительство выделит дополнительно 5 млрд рублей на обслуживание госфонда зерна

 Правительство выделит дополнительно 5 млрд рублей на обслуживание госфонда зерна

Советник президента РФ заявила, что об усложнении ЕГЭ не может идти речи

Перечень литературы для детских садов сделают обязательным

 Перечень литературы для детских садов сделают обязательным

В регионах Поволжья отменили ракетную опасность
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12323 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3907 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов