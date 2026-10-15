Тверской суд Москвы прекратил производство по иску Генпрокуратуры к президенту FIDE

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы прекратил производство по иску о конфискации имущества президента Международной шахматной федерации (FIDE) Тимура Турлова и связанных с ним структур.

"Производство по иску заместителя генерального прокурора прекратить ", - сказала судья.

Решением суда также отменены ранее наложенные на активы Турлова обеспечительные меры. "Отменить меры предварительной защиты", - говорится в решении суда.

Как стало известно в суде, изначально Генпрокуратура подала иск не только о конфискации имущества, но и о признании ответчиков экстремистским объединением и запрете их деятельности в РФ.

В ходе беседы по иску в четверг судья объявила, что замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев подал в суд заявление об отказе от исковых требований.

Присутствующий в суде представитель надзорного ведомства поддержал заявление замгенпрокурора, но не стал уточнять, с чем связано такое решение.

В начале октября Генпрокуратура России подала судебный иск о конфискации имущества Турлова и связанных с ним структур. Иск заявлен на обращение в доход государства денежных средств и иных активов, а также движимого и недвижимого имущества, на общую сумму в сотни миллионов долларов, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Кроме Турлова ответчиками по иску заявлены связанные с ним компании Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd и W-Empirical Holding Corp., а также деловой партнер Турлова предприниматель Аркадий Щукин.

Тимур Турлов в 2022 году отказался от российского гражданства в пользу казахстанского.

Он основатель, мажоритарный акционер и глава финансовой группы Freedom Holding Corp., которая зарегистрирована в США и имеет листинг на бирже Nasdaq. В РФ группа Турлова была активным игроком на рынке ценных бумаг, но в июне 2022 года объявила о выходе с российского рынка, а также о предстоящей продаже активов локальному менеджменту. В начале 2023 года сделка была закрыта, а бывшие активы Freedom в России были переименованы. В октябре Турлов был избран главой FIDE.

Freedom Holding Corp. зарегистрирована в США и имеет подразделения в более чем 20 странах, среди которых Казахстан, Кипр, Польша, Испания, Узбекистан, Азербайджан. Корпорация работает в финансовой сфере, включая розничное брокерское обслуживание, инвестиционное консультирование, торговлю ценными бумагами, маркет-мейкинг, корпоративный инвестиционный банкинг, андеррайтинг, страхование.