Финансирование обновления приборной базы вузов и НИИ увеличат до 11,7 млрд рублей в год

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Объем средств на обновление приборной базы российских вузов и научных организаций планируется поэтапно увеличить до 11,7 млрд рублей в год, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"В этом году из федерального бюджета на обновление приборной базы университетам и научным организациям было выделено 5,7 млрд рублей, то в следующем мы планируем направить 9,4 млрд, а на 2028, 2029 годы - по 11,7 млрд рублей", - сказал он.

Он отметил, что в научных организациях, университетах создаются и развиваются центры коллективного пользования, инжиниринговые центры, обновляется материально-техническая база. В настоящее время проходит конкурс на отбор участников проекта.

"Поддержку получат более 50 научных институтов и университетов, на базе которых планируется создать центры коллективного пользования, инжиниринговые центры или продолжить их развитие. Важно, что не менее 25% средств гранта должны быть потрачены на закупку российского технологического оборудования, что существенно обновит приборную базу организаций", - отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Министр подчеркнул, что с 2025 года на развитие 52 центров коллективного пользования и инжиниринговых центров было выделено 12,1 млрд рублей, при этом университеты и научные институты привлекли более 2,7 млрд рублей внебюджетных средств.

С 2019 по 2024 годы в рамках национального проекта "Наука и университеты" было обновлено около 60% приборной базы 275 организаций, расположенных в 45 регионах страны. На это было выделено 64,2 млрд рублей, напомнили в пресс-службе Чернышенко.