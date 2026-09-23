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Ряд крупных научных проектов реализуют в Сибири в 2027-2030 годах

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков обсудил развитие Сибирского отделения (СО) РАН с исполняющим обязанности председателя СО РАН, директором Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН Дмитрием Марковичем, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

В ходе рабочей поездки в Новосибирск Фальков акцентировал внимание на важнейшем проекте для Сибири и всей российской науки - Центре коллективного пользования "СКИФ".

"Наступает новый большой этап. Необходимо запустить установку на полную мощность - максимально задействовать потенциал всех институтов Сибирского отделения РАН, сделать ее доступной для работы ученых, задействовать установку в практическом плане: с выходом на конкретные продукты и технологии", - приводятся в сообщении слова министра.

Фальков и Маркович также обсудили проекты, планируемые к реализации в Сибирском федеральном округе.

Отмечается, что с 2027 года начнется реконструкция экспериментального производства Института ядерной физики СО РАН; в том же году планируется начать строительство нового клинико-диагностического корпуса НИИ кардиологии в Томске.

Кроме того, с 2030 года Минобрнауки России совместно с Институтом катализа им. Г.К. Борескова и Институтом цитологии и генетики СО РАН запустит проект - Центр "БиоКатТех", включающий создание опытного производства катализаторов, центра генетических технологий и корпуса установок высокого давления.

Также на встрече обсудили обновление приборной базы, открытие новых молодежных лабораторий и капитальный ремонт научных организаций.

Кроме того, министру представили проект создания Федерального исследовательского центра (ФИЦ) энергетики и механики СО РАН, в рамках которого будут объединены Институт теплофизики СО РАН и Институт гидродинамики СО РАН.

"Создание ФИЦ позволит проводить масштабные расчеты и экспериментальные исследования, необходимые для разработки и оптимизации новых технологий. В частности, планируется модернизация вычислительного кластера "Каскад" и его интеграция в формируемую сибирскую сеть суперкомпьютерных мощностей", - говорится в сообщении.

Важной составляющей проекта станет развитие экспериментальной инфраструктуры. В частности, на данном этапе планируется строительство уникальной башни сбрасывания высотой около 200 метров для проведения исследований в условиях кратковременной невесомости. Подобные объекты действуют в ряде зарубежных научных центров, в РФ аналогичной инфраструктуры пока нет.

Общая численность персонала ФИЦ - более 1 тыс. человек (из числа сотрудников двух институтов), из них более 400 человек - научные сотрудники.

Минобрнауки РФ Валерий Фальков СО РАН СКИФ
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