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Нижегородский аэропорт принял 17 рейсов, летевших в Москву

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Нижегородский аэропорт "Чкалов" принял 17 рейсов, следовавших в аэропорты Москвы, сообщает пресс-служба нижегородского авиаузла.

С пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, выдаются еда и напитки. Все службы аэропорта "Чкалов" работают в усиленном режиме.

"В настоящее время ограничения на полеты в Москве сняты, несколько рейсов уже вылетели, остальные готовятся к отправке в аэропорты назначения. По решению авиакомпаний часть пассажиров отправятся в Москву организованными автобусными трансферами", - говорится в сообщении.

Чкалов Москва Нижний Новгород
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