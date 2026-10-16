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Аэропорты Москвы задержали больше 200 рейсов на вылет

Аэропорты Москвы задержали больше 200 рейсов на вылет
Фото: АР/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Четыре аэропорта московского авиаузла задержали больше 200 рейсов только на вылет из-за ограничений на полеты, судя по данным онлайн-табло аэропортов.

Во Внуково задержана отправка более чем 120 рейсов, Шереметьево - более чем 80, Домодедово - 15, Жуковский - 3.

Росавиация вводила об ограничении полетов для всех четырех аэропортов поздно вечером 15 октября. В Шереметьево и Внуково их отменили около пяти утра, в Домодедово и Жуковском - около шести.

Кроме того, этой ночью вводились ограничения во многих аэропортах Поволжья, в Ярославле, Тамбове, Пскове и других городах. Закрывался также аэропорт Петербурга Пулково, ограничения в котором повлияли на полеты из Калининграда.

"Аэрофлот" предупредил о вынужденной корректировке расписания рейсов в Шереметьево из-за ограничений в аэропортах. Часть рейсов задержана либо отменена.

"Часть рейсов направлена на запасные аэродромы. Перелет некоторых рейсов, находящихся на запасных аэродромах, будет осуществлен при соблюдении норматива рабочего времени экипажей, а также после открытия аэропортов, в которых действуют временные ограничения на вылет и прилет", - говорится в сообщении.

Как уточняют в авиакомпании, доставка в Москву пассажиров рейсов, находящихся на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде, осуществляется автобусами.

Пассажиров просят проверять статус рейсов перед поездкой в аэропорт.

В аэропорту Внуково сообщили, что восстановление расписания зависит от наличия экипажей и самолетов.

"Отметим, что часть бортов, следовавших во Внуково и ушедших на запасные аэродромы, задержались уже на них, так как и там вводили ограничения", - пояснили в пресс-службе воздушной гавани.

Там отметили, что многие процедуры по переоформлению билетов или возврату средств доступны в онлайн-формате, поэтому не обязательно ехать в аэропорт. И также рекомендовали пассажирам следить за сообщениями авиакомпаний.

Внуково Аэрофлот Домодедово Жуковский Росавиация Пулково Шереметьево
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