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На научно-технологическое развитие в бюджете на три года заложено 4,9 трлн рублей

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Свыше 4,9 трлн рублей будет направлено на реализацию госпрограммы "Научно-технологическое развитие" в проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы, сообщил в Госдуме глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Общий объем расходов на реализацию государственной программы "Научно-технологическое развитие" ежегодно растет. В соответствии с проектом федерального бюджета на цели ее реализации на три года запланировано более 4,9 трлн рублей", - сказал он.

Согласно проекту бюджета, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный законопроектом на реализацию госпрограммы составляет: на 2027 год - 1 трлн 588,4 млрд рублей; на 2028 год - 1 трлн 629,7 млрд рублей; на 2029 год - 1 трлн 733,3 млрд рублей.

В том числе, на науку гражданского назначения запланировано: на 2027 год - 649,8 млрд рублей; на 2028 год - 626,3 млрд рублей; на 2029 год - 657,6 млрд рублей. На образование: на 2027 год - 917,7 млрд рублей; на 2028 год - 977,3 млрд рублей; на 2029 год - 1 трлн 054,2 млрд рублей.

Валерий Фальков Минобрнауки Госдума
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