В правительстве назвали Россию восьмой в мире по расходам на науку

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Россия находится на восьмом месте в мире по объему затрат на исследования и разработки и на шестом - по количеству исследователей, сообщил на конференции "Приоритет - технологическое лидерство" вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Россия на восьмом месте по затратам на исследования и разработки и шестом по численности исследователей" - сказал он.

По его словам, за пять лет вузы-участники "Приоритета-2030" привлекли от отечественного бизнеса, предприятий почти 320 млрд рублей.

"Это 141 вуз и более 280 проектов. Еще один инструмент - передовые инженерные школы. На рубль государства - почти 3 рубля от бизнеса, вклад со стороны бизнеса - около 60 млрд рублей. У нас уже 50 таких школ, по поручению главы государства их будет 100", - отметил вице-премьер.