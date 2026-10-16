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Ведомства планируют осенью внести в Думу поправки в НК по донастройке стимулирования ТРИЗов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Ведомства планируют осенью внести в Государственную думу поправки в Налоговый кодекс для стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ).

"Важно стимулировать добычу трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, чтобы бюджет мог получать налоги", - отметил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев "на полях" РЭН-2026.

"Вместе с Минфином мы прорабатываем донастройку налоговой системы. Эти поправки рассчитываем внести в Налоговый кодекс уже в осеннюю сессию", - сообщил он.

"Сложных запасов становится все больше: доля трудноизвлекаемой нефти в общей добыче по итогам прошлого года достигла в России 63%. В газовой отрасли также увеличивается доля трудноизвлекаемых запасов", - напомнил министр.

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