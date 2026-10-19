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Минфин подготовил предложения по льготам на газовые ТРИЗ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минфин подготовил и направил на согласование заинтересованным ведомствам предложения по предоставлению льгот на разработку трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) по газу, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Соответствующие предложения Минфином подготовлены, направлены на согласование в профильные ведомства, надеемся, ко второму чтению законопроекта "Об основных направлениях налоговой политики" выйти на согласованные параметры", - сказал он.

Ранее Сазанов говорил, что ведомства работают над тем, чтобы решить вопрос администрирования льгот на разработку месторождений с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ) газа. "Вопрос в том, что если запасы трудноизвлекаемого газа находятся рядом с традиционными запасами, то здесь необходимо выработать методику раздельного учёта, чтобы чётко это администрировать", - пояснял он, добавляя, что перед ведомствами стоит задача предотвратить распространение льгот на текущую добычу - стимулироваться должны только новые скважины.

Президент Владимир Путин поручал правительству совместно с руководством Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить стимулирование разработки трудноизвлекаемых запасов в Надым-Пур-Тазовском регионе, доклад по исполнению поручения нужно представить до 1 августа 2027 года. По его словам, России нужно восполнять газовые ресурсы ввиду высокого уровня добычи, в том числе за счет освоения трудноизвлекаемых запасов.

Надым-Пур-Тазовский регион - это главная газоносная провинция страны. В регионе сеноманский горизонт выработан на 73%, неокомский комплекс - на 21%. Остальные запасы сосредоточены в отложениях надсеноманского комплекса (березовская свита и туронские отложения), ачимовских, юрских горизонтах, а также в доюрском комплексе.

Ранее в Госкомиссии по запасам (ГКЗ) определили основные категории и критерии выделения ТРИЗ газа: ачим и юра, турон и березовские (сенон) отложения, низкая плотность запасов, поздняя стадия разработки. Сообщалось, что по примеру с низкопроницаемыми нефтяными пластами целесообразно разработать систему понижающих коэффициентов при расчете НДПИ для аналогичных газовых пластов. Для низконапорного газа, запасы которого только увеличиваются, возможно, требуется предоставление налогового вычета из НДПИ с достижением определенного коэффициента возмещения затрат недропользователя, связанных с модернизацией объектов поверхностной инфраструктуры и строительства дополнительных стадий объектов компримирования. В связи с необходимостью создания новых неконвенциональных способов добычи очередным шагом может стать расширение перечня отложений (постановление правительства от 19 сентября 2020 года №1499), в отношении которых допускается создание технологических полигонов, газоносными отложениями березовской свиты, турона, ачимовки и юры.

Алексей Сазанов ГКЗ Минфин НДПИ Ямало-Ненецкий автономный округ
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