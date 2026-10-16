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Лавров проведет переговоры с Аракчи в Тегеране

Лавров проведет переговоры с Аракчи в Тегеране
Фото: IMAGO/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Тегеран 19 октября и обсудит с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи ситуацию в регионе, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

В Тегеран Лавров прибудет из Бахрейна, где 18 октября запланирован очередной раунд диалога Россия-Совет сотрудничества государств Персидского залива.

"А 19 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Тегеран с рабочим визитом. Состоятся его переговоры с министром иностранных дел Ирана", - сказала Захарова.

"Планируется детальное обсуждение актуальной международной и региональной проблематики с акцентом на ситуацию вокруг Ирана и предпринимаемые российской стороной шаги по деэскалации напряженности, в которую по вине США и Израиля оказались втянуты дружественные нам государства Ближнего и Среднего Востока", - добавила она.

По словам Захаровой, значительное внимание на переговорах будет уделено реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавних контактов на высшем, высоком уровнях, "практическим шагам по дальнейшему укреплению двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства".

Иран МИД Мария Захарова Сергей Лавров США Аббас Аракчи
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