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Лавров в понедельник проведет встречу с президентом Ирана

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В ходе запланированного на 19 октября визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Тегеран он будет принят президентом страны Масудом Пезешкианом, сообщили на Смоленской площади.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала встречу российского министра с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и сообщила, что главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальную международную и региональную проблематики с акцентом на ситуацию вокруг Ирана.

"В рамках встречи пройдет доверительный и обстоятельный обмен мнениями по широкой тематике двустороннего сотрудничества и ключевым международным проблемам, представляющим взаимный интерес", - сообщили в МИД РФ.

МИД РФ Сергей Лавров
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