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Четыре женщины пострадали при атаке БПЛА на автобус в белгородском Шебекино

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Беспилотник атаковал рейсовый автобус в городе Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадали четыре человека, сообщил оперштаб региона в пятницу.

"Бойцами самообороны они доставлены в Шебекинскую ЦРБ. У одной женщины диагностирована незавершенная ампутация ноги. Она находится в тяжелом состоянии. У второй женщины – мелкие ранения грудной клетки, плеча, кисти и ног. У третьей женщины предварительно диагностирована акубаротравма", - говорится в сообщении.

Врачи оказывают им медицинскую помощь, далее они будут транспортированы в городскую больницу №2 Белгорода.

Четвертая женщина получила осколочные ранения грудной клетки, шеи и плеч. Дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно.

Кроме того, в городе из-за детонации очередного дрона поврежден частный дом и произошло возгорание легкового автомобиля

В селе Маломихайловка Шебекинского округа при атаке FPV-дрона поврежден социальный объект.

Шебекино Белгородская область
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