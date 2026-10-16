Пять человек пострадали при атаке БПЛА на автобус в белгородском Шебекино

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области число пострадавших при атаке бесплотника ВСУ на автобус увеличилось до пяти, сообщил оперштаб региона в пятницу.

"Количество пострадавших при атаке беспилотника на рейсовый автобус в городе Шебекино увеличилось до пяти человек. В Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина с акубаротравмой. Он транспортирован врачами СМП в городскую больницу №2 Белгорода. Дальнейшее лечение пациент продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении.

Утром стало известно, что беспилотник атаковал рейсовый автобус в Шебекино, пострадали четыре человека. Бойцами самообороны они были доставлены в Шебекинскую ЦРБ.