Продажи путевок в санатории в РФ сократились на треть из-за цен и логистики

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Спрос на санатории в России в этом году заметно снизился в связи с ростом цен, транспортных расходов и сложностями с логистикой, но туроператоры надеются на активизацию спроса ближе к Новому году, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"У нас снижение продаж санаторно-курортного сегмента составляет 20-25% год к году. Но это касается всего рынка, и те же Кавминводы здесь – не исключение. Маловероятно, что ситуация с бронированием изменится к лучшему к Новому году, так как поездку в санаторий, как правило, планируют заранее, глубина продаж максимальная – 45-60 дней до поездки. Это не может быть спонтанным решением, как в случае с горнолыжными курортами, когда выпал снег – и туристы поехали кататься", - сказал член правления РСТ, генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.

В туркомпании "Алеан" объемы продаж санаториев пока также отстают от прошлогодних.

"В октябре активизировались бронирования санаториев Кавминвод на январские каникулы. Кроме того, мы рассчитываем на пиковый спрос на новогодние заезды со второй половины октября и до середины ноября", - отметила эксперт РСТ, заместитель гендиректора туроператора Оксана Булах.

По словам туроператоров, наибольшим спросом на новогодние праздники пользуются санатории Кавминвод, Краснодарского края, здравницы Белокурихи, Тюменской, Свердловской областей.

Стоимость санаторного отдыха в России за год выросла в среднем на 8-10%, в основном за счет качественных премиальных объектов. В более доступных здравницах подорожание составило 4-5%. При этом туристы стараются бронировать поездки заранее, понимая, что ближе к датам заезда билеты на транспорт обойдутся дороже.

"Обойтись без повышения цен в этом году не удалось: растет и зарплата сотрудников, и продукты питания, и медицинские услуги. Средний чек на Новый год – 6-6,5 тыс. рублей в сутки на человека. В основном, берут классические программы на 10-12 дней, соответственно это стоит от 65 тыс. рублей без дороги. С дорогой придется потратить порядка 100 тыс. Без банкета, естественно. Впрочем, туристы, выезжающие в санатории с медицинскими целями, обычно банкетов избегают. И в целом 80% заездов в этом сегменте происходит в первых числах января, а Новый год люди отмечают в кругу семьи", - уточнил Ромашкин.

В свою очередь, генеральный директор компании "Росюгкурорт" Валерий Сычев сообщил, что в санаториях и отелях Сочи цены потихоньку поползли вниз: их корректируют из-за снижения спроса.

"Загрузка оздоровительных объектов просела капитально – не менее 40%. Сейчас санатории стоят полупустые, и связано это не только с низким сезоном, но и с высокими ценами, неритмичной работой транспорта, вопросами безопасности. Причем цена в этом ряду причин – определяющая, потому что при снижении расценок спрос очень быстро восстанавливается", - рассказал эксперт.

По его словам, устойчивым спросом пользуются объекты, где стоимость проживания обходится дешевле 3 тыс. рублей на человека в сутки, а также санатории, где цены в пределах 4,5 тыс. в сутки. Все, что выше 5,8 тыс. – практически не бронируется.