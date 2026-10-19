Зумеры в поездках по России отказываются от экскурсий с гидами в пользу прогулок

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Молодые российские туристы все чаще отказываются от классических экскурсионных программ с гидами, предпочитая брать минимум организованных туров и исследовать города самостоятельно, сообщил btb-изданию RTN член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"В последние год-два видим такой странный тренд, относящийся к экскурсионным турам. Всегда считалось, что этот сегмент надежно защищен от конкуренции с онлайн-сервисами, поскольку здесь необходимы гид, автобус и входные билеты в музеи. Однако формат пребывания туристов в городах кардинально изменился. Раньше во время поездки в Москву гости бронировали по шесть-семь экскурсий и проводили в них весь день. Сейчас путешественники берут всего одну-две программы, а остальное время предпочитают просто гулять по городу. Аналогичная ситуация и в Санкт-Петербурге", - рассказал он.

Как отметил Ромашкин, возможно, желание туристов самостоятельно осматривать города связано со сменой поколений.

"Для людей старше 40-50 лет формат прогулки с гидом остается привычным и понятным. Молодая аудитория до 20-25 лет классические форматы почти не использует: они изучают локации сами, слушают аудиогиды или ищут информацию в интернете. Для нового поколения классические тревэл-форматы, видимо, утратили свою ценность", - пояснил он.

Кроме того, по словам эксперта, в Москве и Петербурге среди молодежи набирает популярность формат спонтанного заселения без предварительного бронирования (walk-in).

"Это новое и неожиданное веяние. Коллеги-отельеры говорят, что таких туристов у них до 20%. Это, конечно, очень экстремальный способ путешествия, но молодой мобильной аудитории он нравится", - заключил Ромашкин.