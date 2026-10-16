МИД назвал дискриминацией планы ужесточить визовую политику ЕС в отношении РФ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дискриминацией планы по ужесточению визовой политики Европейского союза в отношении россиян.

"Это классическая история дискриминации граждан по национальному признаку, в данном случае, россиян. Это очередной пример еще и брюссельского лицемерия, потому что визовая политика Европейского Союза в отношении России имеет тенденцию к ужесточению без привязки к реальности", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова продолжила: "Всё это не вызывает удивления, но это вызывает у нас соответствующую реакцию. И при этом далеко ведь не все страны-члены Европейского Союза разделяют такую точку зрения. Традиционным массовиком-затейником является Берлин, который вносит инициативы относительно необходимости введения такого рода ограничений".

Захарова подчеркнула, что подобная политика заведет Евросоюз в тупик.

Она отметила: "Наша страна остается открытой, гостеприимной страной. (...) Наш ответ, мне кажется, должен в этом заключаться: не собираемся закрываться, ограничивать въезд тех, кто к нам едет с миром, с интересом, с позитивной, конструктивной повесткой, и найти ответы на волнующие вопросы. Мы закрываемся только от тех, кто нарушает закон, исповедует национализм, нацизм, переходящие в какие-то еще более чудовищные формы, то есть исповедует русофобию".