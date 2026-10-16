Поиск

МИД назвал дискриминацией планы ужесточить визовую политику ЕС в отношении РФ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дискриминацией планы по ужесточению визовой политики Европейского союза в отношении россиян.

"Это классическая история дискриминации граждан по национальному признаку, в данном случае, россиян. Это очередной пример еще и брюссельского лицемерия, потому что визовая политика Европейского Союза в отношении России имеет тенденцию к ужесточению без привязки к реальности", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова продолжила: "Всё это не вызывает удивления, но это вызывает у нас соответствующую реакцию. И при этом далеко ведь не все страны-члены Европейского Союза разделяют такую точку зрения. Традиционным массовиком-затейником является Берлин, который вносит инициативы относительно необходимости введения такого рода ограничений".

Захарова подчеркнула, что подобная политика заведет Евросоюз в тупик.

Она отметила: "Наша страна остается открытой, гостеприимной страной. (...) Наш ответ, мне кажется, должен в этом заключаться: не собираемся закрываться, ограничивать въезд тех, кто к нам едет с миром, с интересом, с позитивной, конструктивной повесткой, и найти ответы на волнующие вопросы. Мы закрываемся только от тех, кто нарушает закон, исповедует национализм, нацизм, переходящие в какие-то еще более чудовищные формы, то есть исповедует русофобию".

МИД РФ ЕС Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москва отметила активизацию работы иностранных спецслужб с экстремистами из-за Украины

МСЗ снизил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сельхозгоду до 39,4 млн т

Песков назвал продолжением тренда передачу активов пяти компаний во временное управление

 Песков назвал продолжением тренда передачу активов пяти компаний во временное управление

Аэропорты Москвы задержали больше 200 рейсов на вылет

 Аэропорты Москвы задержали больше 200 рейсов на вылет
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12347 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3912 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов