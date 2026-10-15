Глава Европарламента призвала ужесточить визовые ограничения для граждан РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола сообщила, что в своем выступлении в четверг на саммите ЕС в Брюсселе она заявила лидерам Евросоюза о необходимости усиления поддержки Украины, особенно с приближением зимы.

"Наша поддержка должна стать еще более интенсивной там, где она нужнее всего: от финансирования и гуманитарной помощи до военной поддержки и обеспечения энергетической безопасности. Сейчас не время проявлять слабость - напротив, нужно твердо стоять на своем", - сказала Метсола на пресс-конференции после традиционного выступления председателя ЕП перед главами государств и правительств стран ЕС.

Поэтому, по ее словам, состоявшееся на днях открытие новых переговорных кластеров в рамках процесса вступления Украины в ЕС стало "важным сигналом".

"Я заверила лидеров, что в Европейском парламенте по этому вопросу существует устойчивое большинство. При этом мы должны усиливать давление на Россию, в частности, продвигаясь в вопросе введения адресных визовых ограничений", - отметила глава ЕП.

Метсола считает, что в ЕС "реакция на действия России должна соответствовать уровню приверженности поддержке Украины".