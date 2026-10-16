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В Петербурге первая половина октября выдалась непривычно теплой и солнечной

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Первая половина октября отметилась в Петербурге теплом, обилием осадков и солнца, написал начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов в соцсетях.

Средняя температура за 15 дней составила плюс 9,6 градуса.

"Конечно, это не 2020 год со средней температурой плюс 12,2 градуса, но и плюс 9,6 - это достаточно тепло. За последние шесть лет аномалия температуры воздуха этого года плюс 1,8 градуса от нормы - самая высокая. В течение первой декады вообще каждый день в городе была положительная аномалия температуры", - отметил Колесов.

Осадков за первую половину октября выпало в объеме 57% от месячной нормы - дождь шел в Петербурге в течение 11 дней. Солнца тоже было больше, чем обычно, - число часов, когда оно светило, достигло 74% от месячной нормы за десять дней, добавил синоптик.

Погоду на ближайшее время будет определять антициклон, в связи с чем в городе ожидается теплая, сухая и преимущественно солнечная погода.

Александр Колесов Гидрометцентр Петербург
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