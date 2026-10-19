В Петербурге дороги начали обрабатывать от гололедицы

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге коммунальщики начали обрабатывать дороги от льда, сообщила мэрия.

"Минувшая неделя в Петербурге охарактеризовалась значительным похолоданием - среднесуточные температуры воздуха не поднимались выше 10 градусов, а ночами в городской черте начались заморозки. Для коммунальных служб это сигнал к превентивной обработке поверхностей улиц против скользкости", - говорится в сообщении.

Особое внимание службы уделяют локациям вблизи водоемов, набережным, путепроводам.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в окрестностях города уже наблюдались отрицательные температуры, с 20 октября первые заморозки прогнозируются в том числе в центре города, предстоящая ночь ожидается наиболее холодной с падением температуры до минус 1 градуса.