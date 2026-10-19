Поиск

В Петербурге дороги начали обрабатывать от гололедицы

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге коммунальщики начали обрабатывать дороги от льда, сообщила мэрия.

"Минувшая неделя в Петербурге охарактеризовалась значительным похолоданием - среднесуточные температуры воздуха не поднимались выше 10 градусов, а ночами в городской черте начались заморозки. Для коммунальных служб это сигнал к превентивной обработке поверхностей улиц против скользкости", - говорится в сообщении.

Особое внимание службы уделяют локациям вблизи водоемов, набережным, путепроводам.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в окрестностях города уже наблюдались отрицательные температуры, с 20 октября первые заморозки прогнозируются в том числе в центре города, предстоящая ночь ожидается наиболее холодной с падением температуры до минус 1 градуса.

Петербург Александр Колесов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти сообщили, что логистика поставок топлива в Севастополь практически стабилизирована

 Власти сообщили, что логистика поставок топлива в Севастополь практически стабилизирована

Рособрнадзор возобновил национальные исследования качества образования после кибератак

Кремль считает невозможным урегулирование на Украине без участия представителей Киева

Роспотребнадзор не подтвердил сообщения о заболевании вирусом Коксаки в детсадах

Изымаемые активы вице-губернатора Кубани Галася оценены почти в 1 млрд рублей

 Изымаемые активы вице-губернатора Кубани Галася оценены почти в 1 млрд рублей

В Эвенкию Красноярского края, где возникли перебои с продуктами, доставили партию продовольствия

 В Эвенкию Красноярского края, где возникли перебои с продуктами, доставили партию продовольствия

Обязанности губернатора Приморья будет исполнять глава правительства края Щербина

Глава аппарата правительства Григоренко попросил о переходе на другую работу

Мишустин предложил на пост вице-премьера, полпреда в ДФО вместо Трутнева главу Приморья Кожемяко

Никитин выдвинут на пост вице-премьера, глава Росавиации - на пост министра транспорта

 Никитин выдвинут на пост вице-премьера, глава Росавиации - на пост министра транспорта
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12426 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3929 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов