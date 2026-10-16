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В результате атаки БПЛА на промышленный объект в ХМАО произошло возгорание

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Атака беспилотников совершена в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), в результате попадания на промышленный объект произошло возгорание, сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

"В результате атаки беспилотников на промышленный объект в Сургутском районе произошло возгорание. На месте работают экстренные службы. В настоящее время специалисты оценивают масштаб и характер нанесенного ущерба", - написал он в своем канале в Мах.

ХМАО Руслан Кухарук
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