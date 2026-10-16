В ХМАО сотрудники предприятия не пострадали после падения обломков БПЛА

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники предприятия в Ханты-Мансийском автономном округе, которое получило повреждение в результате падения обломков БПЛА, не пострадали, возгорание на объекте локализуется, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

"По данным оперативных служб, работники предприятия не пострадали в результате атаки беспилотника. На месте продолжают работать экстренные службы: они локализуют возгорание и обеспечивают безопасность территории", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

Ранее Кухарук сообщал, что "в результате атаки беспилотников на промышленный объект в Сургутском районе произошло возгорание".

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога писал в своем канале в Мах, что промышленный объект получил повреждения в результате падения обломков БПЛА.

Режим беспилотной опасности был введен в ХМАО в пятницу, в настоящий момент он снят.