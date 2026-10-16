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МИД РФ предупредил об "испепеляющем ответе" на любую агрессию против Калининградской области

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Любой акт вооруженной агрессии со стороны НАТО в отношении Калининградской области повлечет за собой "испепеляющий ответ" России с задействованием всех имеющихся в ее распоряжении средств, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Варшавским и прочим "стратегам" не стоит забывать о том, о чем неоднократно говорили президент Российской Федерации Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров: любой акт вооруженного вероломства в отношении Калининградской области повлечёт за собой испепеляющий, в буквальном смысле, ответ всеми средствами, имеющимися в распоряжении России, и война будет очень короткой", - заявила Захарова. Ответ на вопрос СМИ публикует сайт МИД РФ.

Захарова отметила, что Москве "с трудом верится" в заявления представителей НАТО о том, что альянс не готовит блокады Калининградской области. Так, она обратила внимание, что в Генштабе Польши уже разработали оперативные планы нанесения упреждающих высокоточных ударов по Калининградской области в ситуации, когда "война с Россией станет неизбежной".

"Конкретно, планируется уничтожить всю военную инфраструктуру, в первую очередь - комплексы "Искандер" и С-400, склады, топливные терминалы и командные пункты. Для этого должны быть задействованы американские ракетные комплексы "Хаймарс" и польские "Хомар-К" с ракетами дальностью стрельбы до 300 км, истребители F-16 с высокоточными ракетами радиусом действия до 1000 км, барражирующие боеприпасы и ударные БПЛА", - сказала официальный представитель МИД.

Одновременно, по ее словам, польские береговые противокорабельные комплексы и авиация стран НАТО "должны заблокировать Калининградскую область с моря (...), чтобы воспрепятствовать выходу кораблей Балтийского флота из пунктов базирования, а также застопорить снабжение региона".

Мария Захарова МИД РФ Калининградская область НАТО
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