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Шойгу отметил наступательный характер военных учений Запада

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Учения, проводимые странами Запада, имеют не столько оборонительный, сколько наступательный характер, заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

"Учения носят не столько оборонительный, сколько они имеют характер наступления. Звучат заявления по поводу Калининградской области. Кто на кого собирается наступать и кто что нарушает?" - сказал он.

Он добавил, что за последние 10 лет военный бюджет НАТО увеличился почти в два раза.

"Все это идет под большим транспарантом угрозы со стороны России, все готовятся к нападению России, отражению от атак, все проводят учения" - сообщил он. - Мы двигаемся на Запад? Нет. Пять волн расширения НАТО на Восток. Они все к границам ближе и ближе".

Шойгу заявил, что эти заявления со стороны Запада нацелены на отвлечение своих граждан от негативных тенденций.

НАТО Сергей Шойгу Калининградская область Совбез Запад
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