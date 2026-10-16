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Дмитриев сообщил, что РФ находится на постоянной связи с представителями США

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Россия постоянно находится на связи с американской стороной по различным вопросам - не только с переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, но и с министерствами финансов и энергетики США, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Мы находимся на постоянной связи по различному количеству вопросов, и, безусловно, не только с ними, но и с министерством финансов США, с министерством энергетики США", - сказал Дмитриев журналистам.

Он отметил, что двусторонние отношения стран были в "нулевой точке" и что сейчас, чтобы восстановить поставки дизеля, "необходимо взаимодействие большого количества американских органов, чтобы всё доводить до конечного результата".

Кирилл Дмитриев США
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