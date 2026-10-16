"Росатом" ожидает физпуск блока №1 АЭС в Турции в декабре

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российская госкорпорация "Росатом" рассчитывает на начало физпуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции до Нового года, в декабре, сообщил журналистам глава компании Алексей Лихачев в кулуарах РЭН.

"Что касается физпуска, мы идем к обозначенной дате. Это условно вторая половина декабря", - сказал он.

"Мы надеемся на лучшее, на то, что до нового блока турецкий блок уйдет из разряда строящихся в разряд запускающихся", - отметил он.

Отвечая на вопрос о привлечении инвесторов в проект, он сказал, что "прогресс по привлечению инвесторов есть". "Вчера состоялись очередные переговоры с господином министром Байрактаром (министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар - ИФ). Пока нами разработан ряд подходов, такое некое меню работы с турецким инвестором. И право выбора в этом меню, конечно, в первую очередь за правительством Турции",- отметил он.

"Росатом" строит первую в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

"Росатом" находится в переговорах о продаже 49% в проекте строительства АЭС "Аккую" в Турции, об этом сообщал ранее агентству Bloomberg председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко.

Как отмечало издание, переговоры ведутся с турецкими и иностранными инвесторами. "Чем ближе мы к запуску первого энергоблока, тем больше инвесторов приходит", - говорил он.

"Возможность продажи 49%-й доли в проекте АЭС "Аккую" предусмотрена межправсоглашением о реализации проекта, заключенным в 2010 году", - напоминал "Росатом" в комментарии "Интерфаксу".

"Процесс переговоров продолжается, мы обсуждаем возможности с потенциальными партнерами, в том числе с турецкими компаниями. По условиям того же межправсоглашения, выбор потенциальных партнеров требует обязательного согласования с турецкой стороной", - говорили там.

Летом 2017 года "Росатом" подписал term sheet по продаже 49% в "Аккую Нуклеар" турецкому консорциуму Cengiz-Kolin-Kalyon. Однако в феврале 2018 года они отказались от участия в проекте – по данным информагентства Anadolu, компании не смогли договориться по коммерческим вопросам строительства АЭС. Новым возможным партнером "Росатома" в этом проекте тогда назывался турецкий государственный энергетический холдинг EUAS, с которым на тот момент велись переговоры.

В октябре 2019 года министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщал журналистам на форуме в Москве, что EUAS определится с покупкой доли в проекте АЭС "Аккую" после завершения ее оценки. По его словам, холдинг пока не принял решения, поскольку проект очень крупный и дорогой. Кроме того, необходимо провести оценку активов. Турецкий госэнергохолдинг претендовал на 10% в проекте АЭС "Аккую", говорил ранее журналистам глава "Росатома".

Ранее также сообщалось, что интерес к активу проявляли инвесторы с Ближнего Востока.