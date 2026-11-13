Турция надеется на физпуск первого блока АЭС "Аккую" в течение нескольких недель

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Работы по физпуску первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции могут начаться в течение нескольких недель, сообщил министр энергетики и природных ресурсов республики Альпарслан Байрактар на форуме World Atomic Days.

"Надеюсь, в течение ближайших нескольких недель, не месяцев - недель, мы сможем осуществить физпуск первого атомного реактора в Турции, на "Аккую", - сказал министр.

В середине октября глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что рассчитывает на начало физпуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции до Нового года, в декабре.

"Что касается физпуска, мы идём к обозначенной дате. Это условно вторая половина декабря", - говорил он.

Отвечая на вопрос о привлечении инвесторов в проект, Лихачев говорил, что "прогресс по привлечению инвесторов есть". "Пока нами разработан ряд подходов, такое некое меню работы с турецким инвестором. И право выбора в этом меню, конечно, в первую очередь за правительством Турции", - отмечал Лихачев.

"Росатом" строит первую в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

"Росатом" находится в переговорах о продаже 49% в проекте строительства АЭС "Аккую" в Турции, об этом сообщал ранее агентству Bloomberg председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко.

Переговоры ведутся с турецкими и иностранными инвесторами. "Чем ближе мы к запуску первого энергоблока, тем больше инвесторов приходит", - говорил он.

"Возможность продажи 49%-й доли в проекте АЭС "Аккую" предусмотрена межправсоглашением о реализации проекта, заключённым в 2010 году", - напоминал "Росатом" в комментарии "Интерфаксу".

"Процесс переговоров продолжается, мы обсуждаем возможности с потенциальными партнерами, в том числе с турецкими компаниями. По условиям того же межправсоглашения, выбор потенциальных партнеров требует обязательного согласования с турецкой стороной", - говорили там.

Летом 2017 г. "Росатом" подписал term sheet по продаже 49% в "Аккую Нуклеар" турецкому консорциуму Cengiz-Kolin-Kalyon. Однако в феврале 2018 г. они отказались от участия в проекте - по данным информагентства Anadolu, компании не смогли договориться по коммерческим вопросам строительства АЭС. Новым возможным партнером "Росатома" в этом проекте тогда назывался турецкий государственный энергетический холдинг EUAS, с которым на тот момент велись переговоры.

В октябре 2019 г. министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщал журналистам на форуме в Москве, что EUAS определится с покупкой доли в проекте АЭС "Аккую" после завершения ее оценки. По его словам, холдинг пока не принял решения, поскольку проект очень крупный и дорогой. Кроме того, необходимо провести оценку активов. Турецкий госэнергохолдинг претендовал на 10% в проекте АЭС "Аккую", говорил ранее журналистам глава "Росатома".

Ранее также сообщалось, что интерес к активу проявляли инвесторы с Ближнего Востока.