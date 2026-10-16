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Иноагентом признана певица Наоко

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Минюст включил в перечень иностранных агентов уличную певицу Диану Логинову (Наоко), ее гитариста Александра Орлова и движение "Малиновый Клин - Независимая Кубань".

По данным министерства, Наоко участвовала в создании и распространении контента иноагентов и нежелательных для России организаций, выступала против СВО, распространяла фейки о российских властях и взаимодействовала с иностранными агентами.

Орлов "активно участвовал в распространении материалов антироссийской направленности", "принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", "взаимодействовал с иностранными агентами", сказано в пресс-релизе.

Логинова и Орлов покинули Россию после серии административных арестов и штрафов, которые им назначали после уличного концерта их группы "Стоптайм" в Петербурге 27 сентября.

Движению "Малиновый Клин - Независимая Кубань" вменили распространение фейков о решениях и политике российских властей и о российской избирательной системе, выступления против СВО, участие в распространении контента иноагентов и нежелательных организаций. Основателями движения являются лица, проживающие за границей, сообщил Минюст.

Минюст Наоко
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