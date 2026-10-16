Что произошло за день: пятница, 16 октября

Заявления о ситуации в зоне СВО, иск об обращении в доход РФ имущества семьи первого замгубернатора Кубани, пополнение реестра иноагентов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Группировка войск "Центр" взяла под контроль город Доброполье в ДНР, доложил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.

- Луганская Народная Республика полностью находится под российским контролем, сообщил президент РФ Владимир Путин.

- Начальник Генштаба ВС РФ заявил, что сталелитейное производство на Украине остановлено в результате ударов по предприятиям украинской металлургии.

- Со Штатами обсуждаются экономические и инвестиционные проекты, сделка по дизелю - один из них, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

- Суд Краснодара принял иск об обращении в доход РФ имущества семьи первого замгубернатора Краснодарского края Игоря Галася и связанных с ним лиц.

- Минюст включил в реестр иноагентов певицу Диану Логинову (Наоко) и ее гитариста Александра Орлова.

- Подавляющее большинство активных курьеров в Москве сдали тест на знание правил вождения и получили зачет на год вперед. С 15 октября прохождение проверки стало обязательным условием допуска к заказам.

- В выходные в столичном регионе ожидается теплая сентябрьская погода.