Генпрокуратура требует изъять в доход РФ активы вице-губернатора Кубани Галася

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Краснодара принял к производству исковое заявление об обращении в доход РФ имущества, принадлежащего семье Игоря Галася и связанным с ним лицам, объявила объединенная пресс-служба судов региона.

"Суд рассмотрит иск об обращении в доход государства имущества первого заместителя губернатора Краснодарского края. Ленинский районный суд г. Краснодара принял к производству исковое заявление об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье Игоря Галася и связанным с ним лицам. Поводом для подачи иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства в действиях первого заместителя губернатора Краснодарского края", - говорится в сообщении.

В пресс-службе судов общей юрисдикции края "Интерфаксу" пояснили, что истцом выступает Генпрокуратура РФ.

Согласно сообщению, было установлено, что в период замещения публично значимых должностей Галась приобретал имущество, стоимость которого превышала законные доходы его семьи, а также лично и через подконтрольных доверенных лиц неправомерно участвовал в осуществлении предпринимательской деятельности.

С целью сокрытия своего реального имущественного положения и ухода от необходимости декларирования источников дохода Галась приобретал и регистрировал активы на близких родственников и доверенных лиц.

"В результате за более чем восемнадцатилетний период замещения публично значимых должностей Галасем, его родственниками и доверенными лицами приобретены права на 63 объекта движимого и недвижимого имущества общей рыночной стоимостью более 970 млн рублей, часть из которых к настоящему времени отчуждена путем заключения реальных возмездных и мнимых сделок, направленных на сокрытие имущества", - отмечается в сообщении.

Ответчиками по гражданскому делу, кроме самого первого вице-губернатора, стали 13 человек.

Суд рассмотрит требования обратить в доход Российской Федерации объекты недвижимого имущества, а также денежные средства, составляющие эквивалент стоимости отчужденного имущества, принадлежавшего ответчикам.

В настоящее время судом по иску приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста и запрета на распоряжение имуществом.

Как сообщается на сайте администрации Краснодарского края, Галась в 1997 году поступил на службу в налоговую инспекцию по Староминскому району. В 2001 году назначен начальником финансового управления администрации Староминского района. В том же году стал руководителем финансового управления департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края в Староминском районе. Здесь работал до 2007 года.

После перешел на должность заместителя руководителя департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края. В 2012 году назначен министром экономики Краснодарского края, а 21 октября 2015 года утвержден заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края, курирующим финансово-экономический блок. В октябре 2025 года он был назначен первым заместителем главы региона, по-прежнему курируя экономику и финансы.