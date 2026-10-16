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Путин и папа римский провели телефонный разговор

Путин и папа римский провели телефонный разговор
Фото: АР/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с папой римским Львом XIV, сообщила пресс-служба Кремля.

"Выразив Понтифику искренние пожелания здоровья и скорейшего восстановления после недавно перенесенной операции, Путин отметил важность российско-ватиканского сотрудничества по продвижению объединяющих духовно-нравственных ценностей, защиты христиан и христианских святынь в различных регионах мира", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что "с обеих сторон подчеркнута заинтересованность в продолжении диалога между Русской православной и Римско-католической церквами".

"При обмене мнениями по ситуации вокруг Украины Владимир Путин поблагодарил Папу Римского за готовность внести вклад в урегулирование конфликта и предпринимаемые усилия на гуманитарном направлении", - заявили в пресс-службе.

"В связи с тем, что понтифик проявил обеспокоенность судьбой мирных жителей в российском городе Алешки Херсонской области, даны исчерпывающие разъяснения об ответственности киевского режима за сложившуюся там непростую гуманитарную обстановку. Поддержано намерение Ватикана содействовать созданию условий для обеспечения безопасности населения города и организации жизненно важных поставок", - говорится в сообщении. Отмечается, что "условлено о взаимодействии на этот счет".

"Разговор прошел в конструктивном и взаимоуважительном ключе", - заявили в пресс-службе.

Владимир Путин папа римский Лев XIV
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