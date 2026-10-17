Папа римский Лев XIV покинул больницу и отправился в Ватикан

Фото: Simone Risoluti - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Папу римского Льва XIV в субботу выписали из больницы в Риме, где он перенес операцию на легком, понтифик направляется в Ватикан, сообщают западные СМИ.

71-летний глава Римско-католической церкви без посторонней помощи прошел к поджидавшему его автомобилю. По пути из Университетской клиники Агостино Джемелли он остановился, чтобы поговорить с верующими, ожидавшими его выписки.

Ранее врачи, взявшие у понтифика анализ крови и сделавшие снимки грудной клетки, пришли к выводу, что папа римский находится в достаточно хорошем состоянии для возвращения в резиденцию.

На воскресенье у Льва XIV запланирована воскресная молитва, которая пройдет на Площади Святого Петра в 12:00 по местному времени (13:00 по Москве).

Накануне пресс-служба Святого престола сообщала, что папа римский Лев XIV провел в пятницу телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "В разговоре папа римский выразил глубокую обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в городе Алешки в Херсонской области и призвал к прекращению огня для доставки продовольствия и медицинской помощи", - говорилось в заявлении.

На этой неделе Льву XIV была проведена операция по удалению аденокарциномы, которая является самым распространенным типом рака легкого. Врачи заявили, что операция прошла успешно, без осложнений.