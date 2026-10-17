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Папа римский Лев XIV покинул больницу и отправился в Ватикан

Папа римский Лев XIV покинул больницу и отправился в Ватикан
Фото: Simone Risoluti - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Папу римского Льва XIV в субботу выписали из больницы в Риме, где он перенес операцию на легком, понтифик направляется в Ватикан, сообщают западные СМИ.

71-летний глава Римско-католической церкви без посторонней помощи прошел к поджидавшему его автомобилю. По пути из Университетской клиники Агостино Джемелли он остановился, чтобы поговорить с верующими, ожидавшими его выписки.

Ранее врачи, взявшие у понтифика анализ крови и сделавшие снимки грудной клетки, пришли к выводу, что папа римский находится в достаточно хорошем состоянии для возвращения в резиденцию.

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На воскресенье у Льва XIV запланирована воскресная молитва, которая пройдет на Площади Святого Петра в 12:00 по местному времени (13:00 по Москве).

Накануне пресс-служба Святого престола сообщала, что папа римский Лев XIV провел в пятницу телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "В разговоре папа римский выразил глубокую обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в городе Алешки в Херсонской области и призвал к прекращению огня для доставки продовольствия и медицинской помощи", - говорилось в заявлении.

На этой неделе Льву XIV была проведена операция по удалению аденокарциномы, которая является самым распространенным типом рака легкого. Врачи заявили, что операция прошла успешно, без осложнений.

папа римский Лев XIV Рим Ватикан
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