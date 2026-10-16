Герасимов заявил об остановке работы основных украинских портов на Черном море

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Систематические удары Вооруженных сил РФ по портовой и логистической инфраструктуре Украины, морским судам привели к остановке работы основных украинских портов на Черном море, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"В ответ на попытки киевского режима прекратить наше судоходство в Черноморском регионе российскими Вооруженными силами наносятся систематические удары по портовой и логистической инфраструктуре Украины, морским судам, что привело к остановке работы основных портов на Черном море", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.