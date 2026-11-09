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Председатель ЕК обсудит с руководством Румынии и Болгарии безопасность в Черном море

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе начавшихся визитов в Румынию и Болгарию будет обсуждать ситуацию с безопасностью, в том числе свободу судоходства в Черном море, заявила пресс-секретарь ЕК Паула Пинью.

"Как совершенно верно отметила председатель фон дер Ляйен в своем сегодняшнем заявлении, свобода судоходства в Черном море должна быть восстановлена и сохранена. (...) Это важнейший маршрут для обеспечения безопасности, в частности продовольственной безопасности, как для ЕС, так и для других регионов, поэтому данная тема имеет большое значение", - сказала она.

На дополнительный вопрос она ответила: "Не предвосхищая того, что именно председатель фон дер Ляйен будет обсуждать со своими коллегами в Румынии и Болгарии, отмечу, что тема создания центра морской безопасности на Черном море должна стать частью этих дискуссий".

Пинью напомнила, что впервые идея такого черноморского центра была озвучена в рамках стратегии Евросоюза по Черному морю, а нынешний визит главы ЕК в Болгарию и Румынию "даст возможность вернуться к этому вопросу и обсудить его более детально".

Ранее 9 ноября фон дер Ляйен заявила, что она встретится с руководством Румынии и Болгарии, чтобы обсудить "обстановку на местах и то, как Европа может усилить свои ответные меры".

"Необходимо восстановить и обеспечить свободу судоходства в Черном море", - подчеркнула председатель ЕК.

Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Румыния Болгария Еврокомиссия Черное море
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