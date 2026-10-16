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Места для митингующих в парках благоустроят в Петербурге

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Власти Петербурга планируют регламентировать правила организации массовых собраний, сообщается в проекте постановления, опубликованного на сайте городского правительства в пятницу.

Так, антикоррупционную экспертизу проходит документ "О порядке оборудования специально отведенных мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов (...) на территории Санкт-Петербурга".

В проекте устанавливаются правила организации массовых встреч.

Согласно ему, отведенное место на период проведения публичных мероприятий оснащается сценой, туалетами, освещением, а также точкой подключения электроэнергии.

Кроме того, в таком месте должно быть установлено от трех до 12 арочных металлодетекторов, металлические ограждения и системы видеонаблюдения.

В Петербурге действует постановление 2012 года, согласно которому определено около 10 разных площадок для собраний. Среди специально отведенных мест Полюстровский парк, Удельный парк, сквер Николая Львова, парке Екатерингоф и Пионерский парк.

Ранее сообщалось, что осенью власти Петербурга отменили коронавирусные ограничения, запрещающие митинги и другие массовые общественные собрания.

Петербург
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