В Петербурге предложили сократить минимальное число гайд-парков до двух

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Петербургское ЗакСобрание поддержало законопроект о сокращении минимально возможного числа гайд-парков в городе с четырех до двух.

Законопроект подготовили депутаты-единороссы Всеволод Беликов, Константин Чебыкин и Денис Четырбок. Это поправки к закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге", касающинся специальных мест, которые правительство города выделяет под массовые мероприятия и коллективное выражение мнения об общественно-политических проблемах.

Пока закон обязывает Смольный выбрать минимум четыре таких места.

Представляя проект, Четырбок напомнил, что в Петербурге более шести лет действовали требования антиковидного постановления, запрещавшего публичные мероприятия в городе.

"За эти шесть лет подходы к обеспечению безопасности существенно изменились. Необходимо переосмысление требований безопасности при проведении публичных мероприятий с учетом новых вызовов. В настоящее время в Санкт-Петербурге определено восемь специально отведенных мест для проведения таких мероприятий. Мы предлагаем сократить минимально возможное количество специально отведенных мест до двух, но предоставить правительству города возможность качественно подойти к обеспечению безопасности", - сказал он.

По его мнению, новая норма позволит качественно подойти к новым требованиям проведения мероприятий, грамотно распределить нагрузку на общественные пространства, повысить стандарт специально отведенных мест, упростить контроль за безопасностью и соблюдением закона на митингах.

Четырбок также сообщил, что комитет по вопросам законности Смольного уже подготовил проект новых требований к оснащению гайд-парков, в том числе подиумом, сценой, точкой подключения электроэнергии, металлодетекторами и видеонаблюдением. По словам Четырбока, расходы на проведение одного подобного мероприятия будут стоит городскому бюджету не менее 160 тысяч рублей.

За документ проголосовали 48 депутатов, один выступил против.