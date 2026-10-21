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В Петербурге предложили сократить минимальное число гайд-парков до двух

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Петербургское ЗакСобрание поддержало законопроект о сокращении минимально возможного числа гайд-парков в городе с четырех до двух.

Законопроект подготовили депутаты-единороссы Всеволод Беликов, Константин Чебыкин и Денис Четырбок. Это поправки к закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге", касающинся специальных мест, которые правительство города выделяет под массовые мероприятия и коллективное выражение мнения об общественно-политических проблемах.

Пока закон обязывает Смольный выбрать минимум четыре таких места.

Представляя проект, Четырбок напомнил, что в Петербурге более шести лет действовали требования антиковидного постановления, запрещавшего публичные мероприятия в городе.

"За эти шесть лет подходы к обеспечению безопасности существенно изменились. Необходимо переосмысление требований безопасности при проведении публичных мероприятий с учетом новых вызовов. В настоящее время в Санкт-Петербурге определено восемь специально отведенных мест для проведения таких мероприятий. Мы предлагаем сократить минимально возможное количество специально отведенных мест до двух, но предоставить правительству города возможность качественно подойти к обеспечению безопасности", - сказал он.

По его мнению, новая норма позволит качественно подойти к новым требованиям проведения мероприятий, грамотно распределить нагрузку на общественные пространства, повысить стандарт специально отведенных мест, упростить контроль за безопасностью и соблюдением закона на митингах.

Четырбок также сообщил, что комитет по вопросам законности Смольного уже подготовил проект новых требований к оснащению гайд-парков, в том числе подиумом, сценой, точкой подключения электроэнергии, металлодетекторами и видеонаблюдением. По словам Четырбока, расходы на проведение одного подобного мероприятия будут стоит городскому бюджету не менее 160 тысяч рублей.

За документ проголосовали 48 депутатов, один выступил против.

Денис Четырбок Заксобрание Петербург Смольный Константин Чебыкин Всеволод Беликов
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