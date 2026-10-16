Связь восстановлена в трех муниципалитетах Коми после устранения повреждения линии "Ростелекома"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Связь в трех муниципалитетах Коми, где в четверг произошла авария на сети ПАО "Ростелеком", восстановлена, сообщает в пятницу вечером пресс-служба министерства цифрового развития и связи республики.

В результате повреждения кабеля была зафиксирована временная деградация услуг связи в Воркуте, Усинске и Инте.

"Специалисты "Ростелекома" оперативно приступили к аварийно-восстановительным мероприятиям. Работу усложняли труднодоступность места повреждения - обрыв произошел в 53 километрах от Печоры. На текущий момент услуги предоставляются в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, авария на сети ПАО "Ростелеком" произошла 15 октября в Коми, доступ к услугам связи отсутствовал в трех муниципалитетах. Специалисты зафиксировали повреждение оптоволоконной магистрали на участке Печора - Сыня.