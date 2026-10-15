Три муниципалитета Коми остались без связи из-за повреждения линии "Ростелекома"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Коми случилась аварии на сети "Ростелекома", три муниципалитета оказались без доступа к услугам связи, сообщило региональное Министерство цифрового развития и связи.

"Системами мониторинга ПАО "Ростелеком" зафиксировано повреждение оптоволоконной магистрали (...). В настоящий момент временно отсутствует доступ к услугам связи в Усинском, Интинском и Воркутинском районах", - говорится в сообщении.

О сроках восстановления связи будет объявлено дополнительно.