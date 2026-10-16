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Режим беспилотной опасности отменили в ХМАО

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Введенный ранее в пятницу режим беспилотной опасности снят в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает глава региона Руслан Кухарук в своем канале в Мах.

"Отбой угрозы атаки беспилотника на территории Югры", - говорится в сообщении.

Ранее полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога сообщал, что в ХМАО в результате падения обломков БПЛА повреждения получил промышленный объект.

Режим беспилотной опасности утром в пятницу вводился в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе, сейчас он снят в данных регионах.

ХМАО
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