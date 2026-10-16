Новак заявил, что дефицит бензина на российском рынке сейчас составляет около 5%

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Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Дефицит бензина в пределах 5% сохраняется на внутреннем рынке, власти и нефтяные компании прикладывают усилия для его покрытия за счет наращивания собственного производства и импорта из других стран, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС "Вести" по итогам состоявшегося в Москве форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2026).

"Что касается автомобильного бензина, здесь пока на внутреннем рынке сохраняется достаточно напряженная ситуация, хотя она улучшается в последние несколько недель. Мы это видим по ситуации на заправках и в регионах. Тем не менее есть еще частичный дефицит на рынке около 5%", - сказал Новак.

Он напомнил, что для достижения баланса на рынке нефтяные компании нарастили производство топлива, а также перенесли плановые ремонты НПЗ. Покрытие оставшегося дефицита обеспечивают импортные поставки бензина.

Ранее Новак заявил, что Россия продолжит закупать бензин за рубежом как минимум до конца текущего года. Это необходимо для обеспечения внутреннего рынка и восполнения запасов.