Что случилось этой ночью: суббота, 17 октября

Критика Байдена Дональдом Трампом, подрыв танкера на мине в Ормузском проливе, атака хуситов на международный аэропорт Адена

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга в Джорджии в очередной раз раскритиковал Джо Байдена за безвозмездную передачу оружия Киеву. По словам американского президента, Байден передал Украине вооружений и наличных средств на сумму $350 млрд, назвав это "очень, очень плохим" решением.

- Дефицит бензина на внутреннем рынке России сохраняется в пределах 5%. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что власти и нефтяные компании работают над его покрытием за счет наращивания собственного производства и импорта. Заявление сделано по итогам форума "Российская энергетическая неделя".

- Пять человек с подозрением на оспу обезьян госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Дональд Трамп проинформировал Конгресс о решении пока не вводить ряд масштабных санкций в отношении покупателей российской нефти и газа, предусмотренных "законом Грэма". Соответствующий указ опубликован Белым домом. При этом президент сохранил возможность вернуться к этим мерам в будущем.

- Большой нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе, на борту начался сильный пожар. Об этом сообщили арабские СМИ со ссылкой на КСИР. По версии Ирана, судно шло по несогласованному маршруту, на борту находится более 2 млн баррелей нефти.

- Силы йеменских хуситов выпустили две баллистические ракеты по международному аэропорту Адена. По данным министра информации Йемена, ракеты упали в 500 метрах от самолета и примерно в 100 метрах от центра взлетно-посадочной полосы.